Эксперты прокомментировали слова Путина о зерновой сделке

Президент выдвинул условия НАТО.

Владимир Путин высказался зерновой сделки, обозначив условия НАТО со стороны РФ. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Президент отметил, что для продления сделки Западу необходимо исполнить свои обещания по условиям для России, в том числе, осуществить подключение к SWIFT, снять санкции с заходов в российские порты, снять препятствия для перевода денег за российскую продукцию. Только в этом случае страна не будет приостанавливать своё участие в договоре.

Эксперты отметили, что ранее аналогичная схема была выбрана в другой сфере, для договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Ранее эксперты прокомментировали снижение скидки индийским компаниям на покупку российской нефти.

Фото: Piter.TV