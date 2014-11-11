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Эксперты прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Сегодня, 8:57
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Эксперты прокомментировали слова Путина о зерновой сделке

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Президент выдвинул условия НАТО.

Владимир Путин высказался зерновой сделки, обозначив условия НАТО со стороны РФ. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

 Президент отметил, что для продления сделки Западу необходимо исполнить свои обещания по условиям для России, в том числе, осуществить подключение к SWIFT, снять санкции с заходов в российские порты, снять препятствия для перевода денег за российскую продукцию. Только в этом случае страна не будет приостанавливать своё участие в договоре.

Эксперты отметили, что ранее аналогичная схема была выбрана в другой сфере, для договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Ранее эксперты прокомментировали снижение скидки индийским компаниям на покупку российской нефти.

Фото: Piter.TV

Теги: мейстер, мировые новости
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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