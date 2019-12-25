Не смотря на то, что скидка стала меньше на 87%, российские продавцы почти ничего не теряют даже в случае соблюдения ценового потолка.

В период с ноября 2022 по июль 2023 года дисконт индийским компаниям на покупку российской нефти Urals упал с $30 до $4 долларов за баррель. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на Times of India.

Эксперты отметили, что стоимость нефти всё ещё ниже ценового потолка, установленного Западом, однако это не мешает индийским покупателям самостоятельно оплачивать транспортировку топлива из Чёрного и Балтийского морей. То есть, не смотря на то, что скидка стала меньше на 87%, российские продавцы почти ничего не теряют даже в случае соблюдения ценового потолка.

То есть маржа плюс-минус сохраняется – нефть хоть и продается по контракту дешевле, но зато на логистику тратиться не надо. В этой связи можно ставить крест на рассуждениях всепропальщиков о том, что Россия чуть ли не даром раздает свою нефть, чтобы хоть как то свести концы с концами – ничего подобного нет и в помине. Telegram-канал "Мейстер"

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