Эксперты прокомментировали уход Siemens из РФ

Текущая ситуация в сфере железнодорожного транспорта вполне благополучная, несмотря наа отсутствие немецкого партнёра.

В начале СВО немецкий концерн Siemens начал сворачивать свое присутствие в РФ. Как напоминают авторы Telegram-канала "Мейстер", многие эксперты полагали, что уход компании принесёт немало бед транспортной сфере и сомневались в возможности производства современных электропоездов типа "Ласточка" без европейского партнёра.

Тем не менее, текущая ситуация в сфере железнодорожного транспорта вполне благополучная, отмечают авторы поста. Так, "Уральские локомотивы" предъявили на "Иннопроме" в Екатеринбурге российскую "Ласточку" с уровнем локализации выше 90%. РЖД заказал уже 22 таких поезда, а их эксплуатация первоначально планируется в Екатеринбурге.

Близость к заводу, среди прочего, позволит оперативно устранить недостатки, если таковые будут выявлены, с тем чтобы ввод в эксплуатацию в остальных городах России прошел уже без проблем. Telegram-канал "Мейстер"

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