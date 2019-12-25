Эксперты оценили роль зерна в российском экспорте

Страна приближается ко второму месту в мире по объёму произодства зерновых культур.

За период 2022-2023 г.г. РФ поставила на экспорт 47 млн тонн пшеницы, укрепив тем самым первенство на рынке со значительным отрывом от ЕС. Кроме того, страна приближается ко второму месту в мире по объёму производства. В ближайшие годы она будет конкурировать с Индией в этом вопросе. Статистику прокомментировал Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты отметили, что зерновые культурны становятся всё более важным товаром в экспорте страны. Учитывая наукоемкость и механизацию современного товарного сельского хозяйства продукт можно назвать высокопередельным. В его стоимости также заложена немалая стоимость квалифицированного труда и технологии.

Учитывая ситуацию в мировой экономике в целом и неясную судьбу сельского хозяйства Украины, перспективы дальнейшего роста экспорта можно оценить как весьма высокие: стабильный поставщик продовольствия стоит дорого. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали законопроект об отмене "платежного рабства".

Фото: Piter.TV