Эксперты прокомментировали законопроект об отмене "платежного рабства"

Многие банки не готовы пойти на расширение суммы безлимитных переводов.

В конце июля в Госдуме рассмотрят проект об отмене "платежного рабства" во втором чтении: речь идёт расширении лимита на бесплатные переводы между своими счетами в разных банках от 100 тыс. до 1,4 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер", уточнив, что рассмотрение инициативы отложено из-за сопротивления нескольких банков.

Авторы поста подчеркнули, что потребность граждан в расширении лимита высока, так как они зачастую перекидывают между счетами куда большие суммы, чем 100 тыс. рублей, и вынуждены платить за это комиссию. Кроме того, законопроект призван уравнять "старых" и "новых" вкладчиков, поскольку банки часто привлекают клиентов высоким процентом по вкладу, и отказывают в этом тем, кто уже внёс деньги на счёт.

Все эти изъяны нынешней банковской системы и должен устранить новый законопроект. Надеемся, что до 30 июля, то есть до конца весенней сессии Думы, ЦБ удастся сломить сопротивление банков, использующих подобные приемы для обогащения за счет граждан. Telegram-канал "Мейстер"

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