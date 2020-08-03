Эксперты прокомментировали ситуацию с рублём

В данный момент на курс оказывает влияние снижение притока валюты из-за падения цен на углеводороды.

В связи с недавним снижением курса рубля начали возникать прогнозы о крахе российской экономики. С таким мнением не согласились эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста напомнили слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что курс рубля в стране плавающий и зависит от рыночной конъюнктуры. В данный момент на него оказывает влияние снижение притока валюты из-за падения цен на углеводороды, что в свою очередь связано с тяжёлой прошлогодней ситуацией на энергетическом рынке. Импорт товара резко сократился из-за санкций, при этом рубль укрепился. Сейчас наблюдается противоположная ситуация, при которой стабилизация энергорынка привела к падению экспортной выручки в 5 раз, а импорт еще в конце июня 2023 года почти достиг докризисных значений.

Беспокоиться на этот счет не стоит, и не только потому, что в 2022 году власть уже показала свою способность справляться с экономическими трудностями в куда более сложных условиях. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили развитие Северного морского пути.

Фото: Pxhere