Созданная на данный момент инфраструктура и ледокольный флот стали необходимым подспорьем для военной деятельности страны.

Заместитель директора Финского института международных отношений Саму Пауккунен заявил, что арктические силы РФ опережают возможности Запада в этой сфере на 10 лет. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер" со ссылкой на Reuters.

Такой же точки зрения придерживаются представители Килльского университета и один из командующих НАТО, подполковник Майкл Маус, отметили эксперты. По мнению авторов поста, заявления о технологическом превосходстве России в Арктике отчасти обоснованы, в частности, благодаря развитию Северного морского пути. Созданная на данный момент инфраструктура и ледокольный флот стали необходимым подспорьем и для военной деятельности, считают телеграмеры.

Однако самоуспокаиваться заявлениями оппонентов не стоит – они их делают не просто так. Сейчас на Reuters вышло несколько статей, рассказывающих о российской угрозе в Арктике и Балтике, о важности привлечь Швецию в НАТО ради получения ее подлодок и территории, и так далее. То есть все это, по сути, часть информационной кампании, призванной обосновать расширение Альянса на севере Европы и разогнать затраты новых членов на модернизацию и увеличение их армий. Telegram-канал "Мейстер"

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