Путин предложил расширить функционал антитеррористического центра ШОС: мнение экспертов

Предполагается, что идея российского лидера станет заявкой на создание альтернативы Интерполу.

В ходе заседания совета руководителей стран-членов ШОС Владимир Путин предложил расширить функционал антитеррористического центра содружества, придав ему статус организации по борьбе с международной преступностью. На инициативу обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты считают, что предложение российского лидера станет заявкой на создание альтернативы Интерполу.

Учитывая растущий охват ШОС, реализация этой идеи резко осложнит передвижение по миру тех, кем интересуются правоохранительные органы соответствующих стран, но кого не задерживают по линии Интерпола. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали переизбрание Столтенберга на должность генсека НАТО.

Фото: Kremlin.ru