Застройщики начнут возводить адаптированные для маломобильных петербуржцев квартиры

Квартиры для инвалидов-колясочников предполагают увеличенную площадь санузлов, более широкие входные двери, отсутствие порогов в местах общего пользования и другие особенности.

21 ноября в Петербурге прошло заседание Штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Встречу провел губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов подчеркнул, что квартиры в строящихся домах необходимо адаптировать к потребностям маломобильных горожан. Представители строительного сообщества готовы к сотрудничеству с властями Северной столицы.

Квартиры для инвалидов-колясочников предполагают увеличенную площадь санузлов, более широкие входные двери, отсутствие порогов в местах общего пользования и другие особенности.

Это же касается и обустройства общественных пространств и детских площадок. Каждая такая площадка должна иметь элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Адресной инвестиционной программой Петербурга на 2023-2025 годы предусмотрены средства на строительство 72 адаптированных квартир.

Ранее мы рассказывали о том, что системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов.

Фото: Piter.TV