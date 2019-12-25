Застройщики начнут возводить адаптированные для маломобильных петербуржцев квартиры

21 ноября в Петербурге прошло заседание Штаба по улучшению условий ведения бизнеса. Встречу провел губернатор Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Александр Беглов подчеркнул, что квартиры в строящихся домах необходимо адаптировать к потребностям маломобильных горожан. Представители строительного сообщества готовы к сотрудничеству с властями Северной столицы.
Квартиры для инвалидов-колясочников предполагают увеличенную площадь санузлов, более широкие входные двери, отсутствие порогов в местах общего пользования и другие особенности.
Это же касается и обустройства общественных пространств и детских площадок. Каждая такая площадка должна иметь элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Адресной инвестиционной программой Петербурга на 2023-2025 годы предусмотрены средства на строительство 72 адаптированных квартир.
Ранее мы рассказывали о том, что системой звукового ориентирования для слабовидящих оборудовали 750 петербургских автобусов.
Фото: Piter.TV
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