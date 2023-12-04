В Петербург поставили 22 трамвая "Довлатов"

Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№6 и 40.

Выполнен один из двух контрактов на поставку в Петербург низкопольных двухсекционных трамваев "Довлатов", рассказали в городском комитете по транспорту 2 октября.

Соответствующий договор заключен между ГУП "Горэлектротранс" и АО "Уралтрансмаш" в Северную столицу поступили 22 трамвайных вагона. Они уже прошли приемку и в ближайшее время начнут обслуживать пассажиров.

Также продолжается поступление трамваев "Довлатов" по второму контракту – между "Горэлектротрансом" и АО "Сбербанк Лизинг" на поставку 12 вагонов "Довлатов" и 42трехсекционных двухкабинных трамваев "Достоевский".

Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№6 и 40.

Ранее на Piter.TV: модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга