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В Петербург поставили 22 трамвая "Довлатов"
Сегодня, 14:21
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В Петербург поставили 22 трамвая "Довлатов"

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Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№6 и 40.

Выполнен один из двух контрактов на поставку в Петербург низкопольных двухсекционных трамваев "Довлатов", рассказали в городском комитете по транспорту 2 октября. 

Соответствующий договор заключен между ГУП "Горэлектротранс" и АО "Уралтрансмаш" в Северную столицу поступили 22 трамвайных вагона. Они уже прошли приемку и в ближайшее время начнут обслуживать пассажиров. 

Также продолжается поступление трамваев "Довлатов" по второму контракту – между "Горэлектротрансом" и АО "Сбербанк Лизинг" на поставку 12 вагонов "Довлатов" и 42трехсекционных двухкабинных трамваев "Достоевский".  

Трамваи в ретростиле работают на маршрутах №№6 и 40. 

Ранее на Piter.TV: модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: поставка трамваев, трамвай довлатов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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