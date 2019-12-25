Ростех завершил поставку трамваев "Довлатов" для Петербурга

Компания "Горэлектротранс" получила 34 новых двухсекционных состава. Трамваи выполнены в стиле ретро и напоминают популярные в 1950-1960-х годах ленинградских "стиляг".

Ростех успешно завершил выполнение контракта на поставку современных низкопольных трамваев модели 71-421Р "Довлатов" для Петербурга. Компания "Горэлектротранс" получила 34 новых двухсекционных состава. Трамваи выполнены в стиле ретро и напоминают популярные в 1950-1960-х годах ленинградских "стиляг".

Теперь трамвайный парк № 3 в северной столице включает 52 "умных" вагона, среди которых 34 "Довлатова" и 18 "Достоевских". По условиям ранее заключенных контрактов, "Уралтрансмаш" Госкорпорации Ростех поставит Санкт-Петербургу еще 24 вагона "Достоевский" в 2025 году.

Низкопольные трамваи "Довлатов" и "Достоевский" вдохновлены внешним видом знаменитого ленинградского трамвая 60-х годов прошлого века ЛМ-57, известного как "Стиляга". "Достоевский" состоит из трех секций и оснащен двумя кабинами водителя — в головной и последней части вагона, тогда как "Довлатов" имеет две секции и одну кабину водителя. Новые составы специально адаптированы для эксплуатации в историческом трамвайном парке Санкт-Петербурга, учитывая особенности его маршрутов с крутыми поворотами. Специально разработанная тележка позволяет этим низкопольным вагонам легко преодолевать криволинейные участки пути с радиусом всего 14 метров.

Интерьер салонов "Достоевского" и "Довлатова" выполнен в современном стиле и оборудован системой помощи водителю. Среди инновационных решений — система контроля бодрствования, отслеживающая состояние водителя. В салоне также установлено прозрачное интерактивное окно-экран "Белые ночи", позволяющее пассажирам наслаждаться видами города и одновременно получать полезную информацию.

Ранее мы сообщили о том, что проезд по Витебской развязке временно стал бесплатным.

Фото: rostec.ru