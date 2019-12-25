Проезд по Витебской развязке временно стал бесплатным

На новом участке временно плату за проезд не взимают, однако маршруты, начинающиеся или заканчивающиеся на ЗСД, остаются платными.

В Петербурге на Витебской развязке впервые реализована система безбарьерной оплаты: вместо привычных шлагбаумов установлены технологии, которые автоматически считывают транспондеры и госномера, а также классифицируют транспортные средства. Об этом сообщает Telegram-канал ЗСД.

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи, открыл ключевые объекты транспортной инфраструктуры по всей стране. В числе первых запустили новый участок Западного скоростного диаметра (ЗСД) — Витебскую развязку, сообщает пресс-служба Смольного. На открытии присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель городского ЗакСа Александр Бельский. Глава государства отметил, что данное сооружение станет важным шагом в создании Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), что улучшит маршруты для горожан и снимет нагрузку с городских улиц.

Новая развязка также обеспечит удобное сообщение восточных районов Петербурга с центром, позволяя выезжать на ЗСД. На новом участке временно плату за проезд не взимают, однако маршруты, начинающиеся или заканчивающиеся на ЗСД, остаются платными.

Строительство ШМСД, состоящее из шести этапов, направлено на создание современной магистрали от Витебского проспекта до КАД, соединяющей ЗСД с трассами Ленинградской области и значительно снижающей нагрузку на центральные мосты и улицы, тем самым улучшая транспортную доступность Петербурга и региона.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения движения с проведением саммита СНГ введут в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга