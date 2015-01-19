Ограничения движения с проведением саммита СНГ введут в Петербурге

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

На этой неделе в Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), в которой примет участие Владимир Путин.

В связи с этим, с 23 по 26 декабря в Петербурге и Ленинградской области будут действовать временные ограничения на движение автомобилей. В частности, на Западном скоростном диаметре (ЗСД) будет ограничено движение на участке от улицы Благодатной до КАД. Также ограничения будут введены на Кольцевой автодороге от Таллинского шоссе до Выборгского шоссе. Более того, ограничения затронут Новоприозерское шоссе — от КАД до развязки в районе Сосново.

Водителей просят учитывать эти изменения при планировании своих поездок.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД Петербурга и "Сортавале" в течение трех дней будут ограничивать движение.

Фото: Pxhere