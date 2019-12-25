После смертельного ДТП в Кингисеппском районе возбудили уголовное дело

В аварии погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств") после смертельного ДТП на объездной дороге в Кингисеппе.

Напомним, авария 10 июля унесла жизни двух людей. По предварительной информации, виновницей аварии является 22-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля "ВАЗ". Она хотела обогнать машину, выехала на встречную полосу и не успела завершить манёвр. Отечественный автомобиль на большой скорости влетел в микроавтобус Volkswagen. Девушка в автомобиле ВАЗ скончалась на месте.

В микроавтобусе находилась 6 человек (водитель, две женщины, трое детей). Водителя и одну из пассажирок доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Одна 35-летняя женщина погибла от полученных травм. Также трое детей находятся в больнице.

Фото: ФКУ Упрдор Северо-Запад