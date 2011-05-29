Акция "Дары осени" началась в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке стартовала традиционная акция "Дары осени", которая будет проходить с 25 августа по 25 сентября.

По информации пресс-службы зверинца, данное мероприятие призвано поддержать садоводов Петербурга в устранении избытка урожая, позволяя им передавать излишки редким обитателям зоопарка вместо того, чтобы выбрасывать их. Животные с нетерпением ждут осени, поскольку в это время получают от гостей вкусные и полезные угощения.

Однако стоит учесть, что посетители должны приносить только свежие овощи, ягоды, орехи и шишки. Продукты, которые испорчены, не будут приняты. Яблоки и кабачки также не принимаются.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали лягушек Ленинградского зоопарка.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка