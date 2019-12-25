Депутат ЗакСа Петербурга заинтересовался мошенничеством в отношении женщины со стороны водителя такси

Мужчина использовал чужой аккаунт для выполнения заказа.

К депутату Законодательного Собрания Петербурга Алексею Цивилеву обратилась местная жительница. Женщина рассказала о мошеннических действиях со стороны водителя такси, который использовал чужой аккаунт для выполнения заказа.

Такая практика ставит под сомнение легальность перевозок и увеличивает риск возникновения инцидентов, связанных с безопасностью пассажиров, так как такие водители могут не соответствовать установленным к ним требованиям. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Сервис "Яндекс.Go" проверят документы водителей автоматически, а также через селфи.

Попросил компанию рассказать: какие алгоритмы и технологии используются для проверки водителей, подключенных к сервису в настоящее время; планируется ли расширение соответствующих инструментов, например, внедрение биометрической аутентификации в реальном времени; какие меры применяются к водителям, работающим под чужими аккаунтами; статистику по блокировкам за передачу аккаунтов в 2024-2025 годах; применяются ли упомянутые в "Политике в области безопасности" сервиса "Яндекс.Go" требования к водителям, осуществляющим с его помощью перевозки по заказу. Алексей Цивилев, депутат ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что задержан курьер мошенников, который оставил пожилую петербурженку без 1 млн рублей.

Фото: Telegram / Алексей Цивилев (депутат ЗС Петербурга)