Российский боец одолел наемника ВСУ в пятиминутной схватке на ножах

Бой произошел на завершающем этапе зачистки населенного пункта в ДНР.

В истории боевых действий заместителя командира штурмового взвода Дениса Любченко есть эпизод, который выделяется на фоне боев в зоне спецоперации. Во время зачистки населенного пункта военнослужащему пришлось вступить в рукопашную схватку с наемником из Грузии, который был в чужой экипировке сообщил ТАСС.

Как рассказал штурмовик, подразделение зачищало один из районов и их внимание привлек крайний дом на окраине села. В одной из них бойцы обнаружили вещи, явно непринадлежавшие хозяевам. Там и скрывался переодетый солдат ВСУ.

К тому моменту у Любченко уже закончились боеприпасы, у противника тоже не было огнестрельного оружия, поэтому противостояние свелось к схватке на ножах. В ходе драки российский боец получил ранение, но сумел нейтрализовать соперника.

По данным группировки "Центр", убитый наемник входил в состав "Интернационального легиона" ВСУ, куда набирают лиц с криминальным прошлым. Особую известность в его рядах получили выходцы из Грузии. Они крадут деньги у сослуживцев, насилуют и грабят мирных жителей.

Ранее мы сообщали, что переодетых в российскую форму солдат ВСУ уничтожили в зоне СВО.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)