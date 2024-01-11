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В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство

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Предварительно установлено, что мужчина на почве личной неприязни решил расправиться со своим тестем.

В Краснодарском крае предотвратили заказное убийство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Ейска подозревается в организации покушения на убийство по найму. Предварительно установлено, что мужчина на почве личной неприязни решил расправиться со своим тестем. За его убийство злоумышленник был готов заплатить 1 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о поисках исполнителя преступления и взяли ситуацию под свой контроль. Они инсценировали убийство после перечисления задатка в 100 тысяч рублей. Заказчику отправили постановочные фотографии для получения оставшейся части вознаграждения. Мужчину задержали оперативники при поддержке Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Якутии ликвидировали сеть подпольных казино.

Видео: МВД России

Теги: заказное убийство, ирина волк, краснодарский край, мвд россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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