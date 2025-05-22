Сотрудники полиции задержали двоих предполагаемых лидеров и 16 членов преступного сообщества.

В Якутии ликвидировали сеть подпольных казино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, двое ранее неоднократно судимых местных жителей организовали нелегальный игорный бизнес в исправительных колониях, а также в нескольких районах и столице Якутии. Также отмечается, что злоумышленники применяли насилие в отношении проигравших, если они не уплачивали карточные долги.

Сотрудники полиции задержали двоих предполагаемых лидеров и 16 членов преступного сообщества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержан соучастник аферистов, обманувших пенсионера на 6 млн рублей.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА