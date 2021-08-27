В Москве задержан соучастник аферистов, обманувших пенсионера на 6 млн рублей. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По предварительным данным следствия, злоумышленники позвонили 88-летнему потерпевшему и сообщили о якобы противоправной деятельности, финансируемой от его имени. Пенсионера убедили передать сбережения курьеру для зачисления на "безопасный счет".
Сотрудники полиции задержали 23-летнего уроженца Новосибирска, который действовал по указаниям неизвестных кураторов. Возбуждено уголовное дело. Фигурант заключен под стражу.
Ранее мы сообщали, что из России будут выдворены 15 нелегалов, задержанные в ходе рейдов в Тюмени.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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