Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства прошли в заведениях общепита и предприятиях.

Из России будут выдворены 15 нелегалов, задержанные в ходе рейдов в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства прошли в заведениях общепита и предприятиях. Правоохранители задержали в нескольких кафе 10 граждан ближнего зарубежья. В ходе проверки их личностей выяснилось, что каждый из них нарушил режим пребывания на территории РФ. Еще пятерых нелегалов застали на территории автомойки.

В отношении всех задержанных составили административные протоколы. Решением суда нелегалам назначено наказание в виде штрафа с последующим выдворением из России.

Ранее мы сообщали, что в Калуге ликвидировали узел связи, который использовался в мошеннических схемах.

Видео: УМВД по Тюменской области