Задержанный юноша получал от куратора около 700 долларов каждую неделю в качестве вознаграждения.

В Калуге ликвидировали узел связи, который использовался в мошеннических схемах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 19-летний молодой человек подозревается в участии в дистанционном мошенничестве. Он согласился на поступившее ему в мессенджере от неизвестного лица предложение подзаработать. По указанию анонимного работодателя юноша заселился в квартиру с оборудованием, которое использовалось онлайн-аферистами для активации и подмены своих номеров телефонов с целью хищения денег у граждан.

Отмечается, что задержанный получал от куратора около 700 долларов каждую неделю в качестве вознаграждения. Своей деятельностью молодой человек поспособствовал хищению у местной жительницы 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку.

Видео: УМВД по Калужской области