В Калмыкии задержали подозреваемого в нападении на девушку

Совершить похищение человека злоумышленнику помешал случайно оказавшийся поблизости ребенок.

Российские правоохранительные органы задержали на территории города Элиста жителя Калмыкии, который подозревается в нападении на девушку в Волгодонске Ростовской области. Такой информацией с журналистами поделились официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через собственный Telegram-канал. Ранее в социальных сетях накануне появилось сообщение, что на 20-летнюю местную жительницу во дворе на улице Гагарина в городе Волгодонске набросился мужчина. Злоумышленник пытался затолкать потерпевшую в автомобиль. Девушка активно сопротивлялась, однако агрессивный мужчина продолжал тащить ее к транспортному средству. На помощь пришел местный житель, ее знакомый 11-летний мальчик, который пытался отбить девушку у преступника. Появление несовершеннолетнего смутило нападавшего который быстро покинул место инцидента.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области оперативно установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения. Им оказался 37-летний уроженец республики Калмыкия. пресс-служба МД РФ

Оеративники задержали злоумышленника в городе Элисте, после чего передали его своим коллегам из Ростовской области. По результатам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен на допрос.

В Ленобласти мотоциклист погиб в результате аварии.

Фото и видео: МВД Медиа