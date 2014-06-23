В Ленобласти мотоциклист погиб в результате аварии

Двое его пассажиров не пострадали.

В это воскресенье, 11 мая, утром на автодороге "Возрождение-Михайловка" в Выборгском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 44-летний водитель мотоцикла с коляской "ИМЗ" не справился с управлением на правом повороте, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия медиков. Двое пассажиров, находившихся в коляске, не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства трагедии. В частности, проверяется техническое состояние мотоцикла, возможное влияние погодных условий и другие факторы, которые могли способствовать аварии.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области