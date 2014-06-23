СК России проверяет отказ таксиста перевозить 90-летнюю блокадницу в Петербурге

Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации об отказе таксиста обслужить 90-летнюю жительницу блокадного Ленинграда. Инцидент произошел 9 мая в Санкт-Петербурге, когда водитель отказался размещать инвалидную коляску пожилой женщины в багажнике автомобиля.

Как сообщили в информационном центре СК России, и.о. руководителя Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову поручено представить доклад о результатах проверки. Ход расследования взят под особый контроль ведомства.

В социальных сетях этот случай вызвал широкий общественный резонанс. Пользователи отмечают особую циничность ситуации, учитывая что отказ в перевозке произошел в День Победы и касался женщины, пережившей блокаду. В СК подчеркивают, что будут тщательно разбираться во всех обстоятельствах инцидента.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о смерти подростка с инвалидностью в петербургской больнице.

Фото: пресс-служба СК РФ