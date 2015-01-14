  1. Главная
Александр Беглов вручил Ксении Шойгу знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"
Сегодня, 22:53
Александр Беглов вручил Ксении Шойгу знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом"

Руководитель проектного офиса "Остров фортов" отмечена за вклад в развитие Кронштадта. Губернатор подчеркнул, что благодаря проекту возрождаются форты и создается новая точка роста города.

Губернатор Александр Беглов наградил руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". 

Беглов напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина в Кронштадте реализуется программа масштабного обновления. Благодаря этому возрождаются и создаются новые достопримечательности, которые привлекают миллионы туристов.

Губернатор отметил, что одновременно с восстановлением памятников развивается инфраструктура Кронштадта в целом: обновляются инженерные системы, модернизируется улично-дорожная сеть, развивается социальная инфраструктура. Сегодня продолжается реставрация фортов Кроншлот, Петр I и Александр I, других памятников истории и культуры, а также создаются новые туристские маршруты и общественные пространства. Президент поставил задачу вдохнуть новую жизнь в Кронштадт, сохранить его уникальную историю и сделать привлекательным для жителей и гостей города, и сегодня эта задача успешно выполняется.

Губернатор поделился, что Кронштадт переживает масштабную трансформацию. В работе над проектом "Остров фортов" объединили усилия федеральные структуры, правительство города, профильные ведомства, проектировщики, реставраторы и инвесторы. По словам Беглова, эта награда – символ признания заслуг Ксении Шойгу в реализации проекта и участия в создании новой точки роста Санкт-Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного

