Авторы Genshin Impact выпустили ещё один трейлер Honkai Star Rail с Ахерон

Героиня появится в игре с релизом обновления.

Создатели компьютерной игры Honkai: Star Rail опубликовали в социальных сетях очередной стильный трейлер проекта, посвящённый персонажу Ахерон. Напомним, что данная героиня станет доступна завтра, в день официального выхода обновления 2.1 "К пропасти". Ахерон представляет из себя новый пятизвёздочный играбельный персонаж, ее путь — Небытие, а тип — Электрический. По сюжету девушка является членом Галактических рейнджеров, а в противостоянии с врагами предпочитает сражаться длинным мечем. Дополнительно на накладывает ослабления на оппонентов и накапливает заряд для использования сверхспособности и атак.

Вышел трейлер вестерна "Мертвые не причиняют боли" с Вигго Мортенсеном.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail