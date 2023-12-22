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На Светлановском проспекте произошел пожар
Сегодня, 9:11
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На Светлановском проспекте произошел пожар

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В автомобиле "ВАЗ" происходило горение по всей площади.

Сегодня, 8 мая, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте у дома 48, корпус 4, вспыхнул автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:16. В автомобиле "ВАЗ" происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Спасатели потушили пламя за 11 минут. В 01:27 пожар был ликвидирован.    

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что из горящей квартиры в Петродворцовом районе Петербурга эвакуировали трех детей и женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: ваз, горел автомобиль, мчс, светлановский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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