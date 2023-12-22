На Светлановском проспекте произошел пожар

В автомобиле "ВАЗ" происходило горение по всей площади.

Сегодня, 8 мая, в Калининском районе произошел пожар. На Светлановском проспекте у дома 48, корпус 4, вспыхнул автомобиль "ВАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:16. В автомобиле "ВАЗ" происходило горение по всей площади.

Бороться с огнем прибыли две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС. Спасатели потушили пламя за 11 минут. В 01:27 пожар был ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv