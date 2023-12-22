В найденном тайнике обнаружили ПТРК FGM-148 Javelin, два противотанковых гранатомета РПГ Sakrat и другое вооружение.

Спецслужбы ДНР нашли под Авдеевкой заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В найденном тайнике обнаружили один ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62. Органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на территориях вблизи Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания судов.

Видео: УФСБ по ДНР