Спецслужбы ДНР нашли под Авдеевкой заминированный схрон с гранатометами и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
В найденном тайнике обнаружили один ПТРК FGM-148 Javelin, два ручных противотанковых гранатомета РПГ Sakrat, почти 30 выстрелов осколочных гранатометных ВОГ-25, два реактивных пехотных огнемета и 800 патронов калибра 7,62. Органы контрразведки продолжают оперативные мероприятия на территориях вблизи Авдеевки.
Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала россиянина, пытавшегося подорвать здания судов.
Видео: УФСБ по ДНР
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