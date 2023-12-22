За парком Сосновая Поляна планируют возвести новый ТЦ

Согласно информации из реестра КГА, на четной стороне проспекта Ветеранов планируется построить "здание магазина со встроенными помещениями ресторана" высотой около 11,9 м.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) одобрил архитектурно-градостроительный облик коммерческого объекта, который будет расположен за парком Сосновая Поляна на проспекте Ветеранов, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные ведомства.

Согласно информации из реестра КГА, на четной стороне проспекта Ветеранов планируется построить "здание магазина со встроенными помещениями ресторана" высотой около 11,9 м. Участок, на котором предполагается строительство, с 2023 года принадлежит ООО "Ритейл парк". Компания приобрела его у структуры Setl Group. По информации журналистов, 60% компании "Ритейл парк" принадлежит Елене Мицкевич, которая ранее управляла закрывшейся сетью "Пирогоф". В настоящее время женщина также является совладельцем косметической компании Estel.

Согласно данным журналистов, компания "Ритейл парк" была создана незадолго до сделки – в июне 2023 года, а ее баланс на данный момент составляет 303 млн рублей.

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Фото: КГА