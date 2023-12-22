Градплан для жилого комплекса Верховного суда выдали в Петербурге

Участки под номерами 90 и 100 расположены рядом с гостиницей "Охтинская". На первом участке планируется создать парковку площадью 6,5 тыс. кв. м, а на втором - жилую застройку общей площадью 10,1 тыс. кв. м.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга опубликовал планы развития двух земельных участков на Большеохтинском проспекте, где предполагается построить жилье для судей Верховного суда. Планы доступны на официальном сайте комитета.

Участки под номерами 90 и 100 расположены рядом с гостиницей "Охтинская". На первом участке планируется создать парковку площадью 6,5 тыс. кв. м, а на втором - жилую застройку общей площадью 10,1 тыс. кв. м. Согласно генеральному плану, оба участка находятся в зоне жилого строительства Ж4, что допускает возведение на них как среднеэтажных, так и высотных зданий.

В летний период 2023 года на обоих участках начались археологические раскопки из-за частичного попадания в зону объекта культурного наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой".

Ранее мы сообщили о том, что облик храма во имя благоразумного разбойника Раха согласовали в Петербурге

Фото: ВКонтакте / Надежда Тихонова|Политик, общественный деятель