Oблик храма во имя благоразумного разбойника Раха согласовали в Петербурге

Храм состоит из трёх основных частей: алтарной апсиды, центральной части храма и притвора.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил внешний вид православного храма во имя благоразумного разбойника Раха и духовно-просветительского центра штрафных воинских частей в Московском районе по адресу: проспект Космонавтов, участок 270. Проект разработан компанией "Архитектурная мастерская М119", подчеркнули в пресс-службе КГА.

Храм состоит из трёх основных частей: алтарной апсиды, центральной части храма и притвора. В северной части есть пристройка с колокольней и помещением для собраний. Основной объёмно-планировочное решение и фасады здания выполнены в виде базилики с двускатной крышей, имеющей асимметричную пристройку в северной части.

Фасады здания имеют множество небольших ромбовидных и треугольных световых проёмов, предназначенных для создания уникального освещения внутреннего пространства и интерьеров. Западный фасад украшен барельефами со сценой крестной казни Спасителя. Южный фасад дополнительно декорирован под дерево, что отсылает к простоте и красоте архитектуры северных широт. Восточный фасад акцентирован алтарной апсидой в форме усечённого конуса, в центральной части апсиды расположена икона Благоразумного Разбойника Раха, в честь которого назван храм.

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Фото: Telegram / КГА