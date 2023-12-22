У Троицкого собора могут построить ТЦ

Площадь территории на набережной Фонтанки составляет около 6,3 тыс. кв. м. Предполагаемым видом использования являются объекты торговли, такие как торговые центры и торгово-развлекательные комплексы

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал градостроительный план для участка на набережной реки Фонтанки, 130а. Площадь территории составляет около 6,3 тыс. кв. м. Предполагаемым видом использования являются объекты торговли, такие как торговые центры и торгово-развлекательные комплексы, пишет "Деловой Петербург".

Участок принадлежит ООО "Бронка Групп", которая приобрела его в 2019 году у холдинга "Питер". В то же самое время был разработан и утверждён проект шестиэтажного жилого дома площадью около 18 тыс. кв. м., но Градкомиссия отклонила его. В 2020 году на участке было снесено здание Троицкого рынка. Недавно стало известно, что ООО "Бронка Групп" ведет переговоры о продаже участка компании "Еврострой" за 1,3 млрд рублей, однако смены собственника пока не произошло.

Партнёр NF Group Станислав Бибик отметил, что данный участок исторически является торговым местом, ранее здесь находился Троицкий рынок, и это может предопределять его развитие в направлении торгового центра площадью около 15 тыс. кв. м. Он также добавил, что возможны и другие варианты, включая жилые и гостиничные функции, и отметил преимущества участка - близость к метро, вид на набережную и Троицкий собор.

Ранее мы сообщили о том, что за объекты благоустройства жители Петербурга смогут проголосовать в формате онлайн.

Фото: Citywalls.ru (Paul M)