За объекты благоустройства жители Петербурга смогут проголосовать в формате онлайн

Голосование проводят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Жители Петербурга старше 14 лет смогут выбрать территорию, которую необходимо благоустроить в первую очередь. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 18 марта.

Голосование пройдет до 30 апреля на платформе 78.gorodsreda.ru. В голосовании участвуют по два проекта благоустройства в каждом районе города.

Мы стараемся учитывать предпочтения и пожелания жителей уже на стадии проектирования. Это помогает нам вместе делать наш город еще красивее и комфортнее. Пресс-служба Смольного

Голосование проводят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

С 2019 по 2023 годы в Петербурге благоустроили 226 общественных пространств. Наиболее значимыми являются набережные рек Охты и Карповки, парк Авиаторов, общественное пространство на побережье Финского залива в поселке Стрельна, парк Героев-пожарных, сад Смольного собора и Заневский парк.

Ранее на Piter.TV: пункты голосования за благоустройство территорий откроют в Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Московского района Петербурга