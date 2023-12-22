Пункты голосования за благоустройство территорий откроют в Ленобласти

Окончательное решение будет принято жителями 47-ого региона.

С 15 по 17 марта в Ленобласти будут открыты пункты голосования для выбора объектов благоустройства в 29 крупных населенных пунктах. Жители смогут определить конкретные места, которые они хотят видеть более удобными и интересными для проведения досуга.

Так, возможно проголосовать за обустройство набережной с променадом или за создание нового парка с детскими площадками, лавочками и прогулочными маршрутами. Также можно получить комфортную центральную площадь или спортивное пространство с беговыми дорожками, скейт-парком и уличными тренажёрами. Окончательное решение будет принято жителями 47-ого региона.

Победившие территории будут благоустроены в 2025 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по указу президента России. К участию во всероссийском голосовании выносятся территории в населенных пунктах Бугры, Волосово, Волхов, Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Кировск, Колтуши, Коммунар, Кудрово, Лодейное Поле, Луга, Мурино, Никольское, Новодевяткино, Отрадное, Пикалево, Подпорожье, Приозерск, Светогорск, Сланцы, Сосновый Бор, Сясьстрой, Тихвин, Тосно, Шлиссельбурге, Янино-1.

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Ленобласти предложил гастрономический тур по региону.

Фото: Правительство Ленобласти