Комтранс Ленобласти предложил гастрономический тур по региону

В ведомстве рассказали о том, как быстрее всего можно добраться до городов, известных своими деликатесами.

Комитет Ленобласти по транспорту представил гастрономический тур по региону, рассказав о том, как быстрее всего можно добраться до городов, известных своими деликатесами.

Так, одним из основных привлекательных мест для гастротуристов является Ивангород. Здесь рекомендуется посетить кафе, где можно попробовать миногу – рыбу, которая славится своими питательными свойствами. Кроме того, миногу можно приобрести в маринованном виде и взять с собой в качестве съедобного сувенира. Чтобы добраться в Ивангород из Петербурга, необходимо сесть на электричку с Балтийского вокзала. Важно также заранее оформить пропуск для пребывания в городе, так как он находится в приграничной зоне.

Кроме того, гастротуристы могут посетить Выборг, который славится своими кренделями – традиционным лакомством, которое можно приобрести почти на каждом углу. Крендели появились в Выборге еще в средневековье. Для удобства поездки в Выборг на вкусную выпечку лучше всего воспользоваться электричкой с Финляндского вокзала.

Ранее мы сообщили о том, что на восстановление лесов в Ленобласти в этом году потратят 35 млн рублей.

Фото: Pxhere