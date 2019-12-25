Благоустройство набережной Большой Невки до Парка 300-летия завершится в 2025 году

Дорожки, наружное освещение и амфитеатр, озеленение — все это будет на набережной.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов с рабочим визитом посетил Приморский район, чтобы проверить работы по комплексному благоустройству двух участков.

На улице Савушкина, 118 в настоящее время проводятся работы по городской программе "Петербургские дворы" и региональному проекту "Формирование комфортной городской среды". В этом году уже установлено травмобезопасное резиновое покрытие детских площадок и оборудование на них, заменена уличная мебель и урны, посажены деревья и кустарники, восстановлены газоны и установлены ограждения, приведены в порядок пешеходные дорожки. Кроме того, занижены бортовые камни, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных жителей. Дополнительные работы планируют закончить к 15 июля.

Также продолжается комплексное благоустройство территории на набережной Большой Невки до Парка 300-летия Петербурга. К 2025 году жители района, всей Северной столицы и гости, получат новое пространство для отдыха на берегу реки.

"Мы уже благоустроили 40 километров береговой линии в Петербурге. Жители впервые получают столько возможностей отдыха у воды в черте города" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Работы по проекту проводятся в несколько этапов. В настоящее время идет третий этап работ по комплексному благоустройству на участке общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Работы ведутся по устройству наружного освещения, обустройству дорожек, террасного настила, смотровых площадок и зон отдыха, установке шезлонгов, уличной мебели, столов с зонтами. Проводится также каменная навалка по береговой линии, устройство газонов.

Последний этап комплексного благоустройства этой территории намечен на 2025 год. Проектом предусмотрена каменная навалка береговой линии, на набережной обустроят дорожки, наружное освещение и амфитеатр, проведут озеленение, установят уличную мебель.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный представил проект благоустройства "Научного квартала" на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV