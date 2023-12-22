Спрос на новых сотрудников в Петербурге подскочил на 26%

В настоящее время в городе наблюдается высокий спрос на специалистов в области управления персоналом (+40%), туризма, гостиничного бизнеса и ресторанов (+37%), а также розничной торговли (+37%).

За месяц в Петербурге было размещено около 108 тыс. вакансий, что на 26% больше, чем в аналогичный период прошлого года, по данным аналитиков рынка.

В настоящее время в городе наблюдается высокий спрос на специалистов в области управления персоналом (+40%), туризма, гостиничного бизнеса и ресторанов (+37%), а также розничной торговли (+37%). Кроме того, спрос на рабочий персонал увеличился на 35%.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа наиболее активно работников ищут в Калининградской (+49%) и Ленинградской областях (+48%). Санкт-Петербург занял шестое место в этом рейтинге, уступив Псковской, Новгородской и Вологодской областям.

Ранее мы сообщили о том, что число вакансий для людей с инвалидностью в Петербурге выросло на 83% за год.

Фото: Piter.TV