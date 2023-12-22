Число вакансий для людей с инвалидностью в Петербурге выросло на 83% за год

В масштабах всей России число вакансий для людей с инвалидностью выросло на 45% и достигло 90,7 тыс.

В Петербурге за последний год количество вакансий для людей с инвалидностью увеличилось на 83% — с января по апрель было создано более 9,3 тыс. таких предложений, сообщает сервис "HeadHunter Северо-Запад".

В Ленинградской области за год вакансий для инвалидов стало больше на 50%, достигнув отметки в 1047 предложений. В масштабах всей России число вакансий для людей с инвалидностью выросло на 45% и достигло 90,7 тыс.

Предлагаемая зарплата в вакансиях для людей с инвалидностью за последний год увеличилась на 28% — до 72,2 тыс. рублей. Чаще всего встречаются предложения работы курьерами (26%), страховыми агентами и операторами колл-центров в продажах (по 17%).

Согласно данным на 2023 год, в России зарегистрировано 11,7 млн инвалидов, из которых более трети (4,15 млн) относятся к трудоспособному возрасту. Из них, по данным Общественной палаты, трудоустроено около 1 млн человек.

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