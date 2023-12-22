Во время месячника благоустройства удалось очистить более 1,3 тыс. петербургских улиц

В течение месяца были вымыты 1379 улиц, очищены более 27 тыс. светофоров, четыре тыс. световых табло и более 150 тыс. дорожных знаков.

В апреле Петербург преобразился благодаря усердной работе тысяч сотрудников и десятков машин, которые очистили территорию общей площадью 279 млн кв. м, включая автодороги, тротуары и общественные места. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В течение месяца были вымыты 1379 улиц, очищены более 27 тыс. светофоров, четыре тыс. световых табло и более 150 тыс. дорожных знаков. Также были очищены ограды мостов и гранитные набережные. Ежедневно на улицах работало около 1,3 тыс. специалистов, выезжало более 850 машин и средств малой механизации.

В ходе уборки было собрано и вывезено более четыре тыс. кубических метров мусора и почти девять тонн пыли и грязи. Для мытья дорог и тротуаров было использовано почти 50 тыс. литров шампуня.

Работы по уборке и украшению города продолжаются, поскольку Петербург готовится к проведению ряда крупных федеральных и международных мероприятий, включая ПМЭФ, ПМЮФ и праздник выпускников "Алые паруса".

Особое внимание было уделено зеленым насаждениям и общественным пространствам. В городе было высажено более трёх тыс. новых деревьев, почти 22 тыс. кустарников и 260 тыс. цветов. Также было отремонтировано или обновлено почти 600 детских и спортивных площадок.

Ранее мы сообщили о том, что с петербургских улиц вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора за неделю.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению