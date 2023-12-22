С петербургских улиц вывезли 1,3 тыс. кубометров мусора за неделю

Сегодня, 6 мая, на улицах города работают 624 единицы техники и 910 дворников.

Невзирая на майские праздники, в Петербурге продолжается активная уборка городских улиц. Об этом информирует пресс-служба комитета по благоустройству.

Благодаря теплой погоде на прошлой неделе, предприятия смогли провести влажную уборку улиц и подготовить город к праздникам. За семь дней было вывезено более 2,2 тыс. тонн дорожного смёта и 1,3 тыс. кубометров мусора. В сутки на мойку магистралей расходуется около 9 тыс. кубометров воды.

В зеленых зонах города также ведутся работы. За неделю специалисты покрасили более 1,2 тыс. садовых диванов и скамеек, отремонтировали газоны на площади более 22 тыс. кв.м. Было высажено свыше 180 тыс. цветов, 1 тыс. деревьев и почти 6 тыс. кустарников.

Сегодня, 6 мая, на улицах города работают 624 единицы техники и 910 дворников.

Ранее мы сообщили о том, что зону платной парковки расширили в Василеостровском районе.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга