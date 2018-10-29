Вышел трейлер мультсериала по игре "Взрывные котята"

Премьера сериала намечена на следующий год.

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал мультсериал по популярной настольной игре "Взрывные котята". Проект появится наонлайн-ресурсе в 2024 году. Шоу расскажет о вечном конфликте между добром и злом, который разрастется до эпических размеров в тот момент, когда на землю попадают Бог и дьявол. Фишкой этого процесса является тот момент, что оба попадают в тела обычных домашних котов. Главного героя, кота-Бога озвучивает звезда сериала "Люцифер" Том Эллис. Кроме него в актерском составе заявлена Люси Лю. Над производством сериала работает компания Bandera Entertainment, основанная создателем "Бивиса и Баттхэда" и "Царя горы" Майком Джаджем и продюсером американского "Офиса" и "Парков и зон отдыха" Грегори Дэниелсом. Шоураннерами анимационного шоу выступают Шейн Косаковски ("Арчер", "Ты воплощение порока") и создатель настольноц версии Мэттью Инман.

Милли Бобби Браун становится боевой принцессой в трейлере фильма "Девица".

Фото и видео: YouTube / Exploding Kittens