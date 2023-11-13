Милли Бобби Браун становится боевой принцессой в трейлере фильма "Девица"

Лента выйдет в свет в следующем году.

Американский стриминговый сервис Netflix представил трейлер фэнтезийного фильма "Девица" (Damsel) со звездой сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в главной роли. Официальный релиз проекта состоится в 2024 году. Сюжет истории повествует о юной принцессе по имени Элоди, которая оказывается в браке по расчету с принцем из конкурирующего королевства Генри. Однако ее проблемы лишь усложняются, когда девушка узнает, что в том королевстве существует смертельная традиция — приносить свою принцессу в жертву голодному дракону. Постановщиком проекта заявлен Хуан Карлос Фреснадильо ("28 недель спустя"), а сценарий к картине написал Дэна Мазо ("Гнев титанов"). В аутерском составе фильма задействованы Анджела Бассетт ("Чёрная пантера: Ваканда навеки"), Робин Райт ("Бегущий по лезвию 2049"), Шоре Агдашлу ("Ренфилд"), Ник Робинсон, Рэй Уинстон, Улли Акерманн и Брук Картер.

Вышел трейлер сериала "Отчет о буйстве духов" по манге 90-х.

Фото и видео: YouTube / Netflix