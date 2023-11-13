  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:59
115
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер сериала "Отчет о буйстве духов" по манге 90-х

0 0

Шоу дебютирует на онлайн-сервисе с 14 декабря.

В социальных сетях опубликован первый тизер-трейлер ремейка "Отчёт о буйстве духов", выход которого запланирован на 14 декабря 2023 года. Проект презентовали сотрудники американского стримингового сервиса  Netflix в рамках недели Geeked Week 2023. Они уточнили, что впервые манга одноименная манга была опубликована в 1990 году. Она рассказывает о жизни подростка  Юсукэ Урамэси. Юноша попадает под машину в тот момент, когда пытается спасти ребенка. После этого молодой человек  возвращается в мир людей в качестве детектива духов. Герой получает задание раскрыть паранормальные тайны на Земле. В тизере авторы показали кадры, в котором Урамэси смотрит на свое собственное мёртвое тело, а медики тщетно пытаются его реанимировать. Затем персонажа отправляют обратно на Землю, где можно увидеть несколько захватывающих сверхъестественных сражений. Дополнительно зрители впервые увидели  братьев Тогуро. Роль Урамэси досталась актеру Такуми Китамура. В актерском составе также заявлены Дзюн Сисон в роли демона-лиса Курамы, Каната Хонго в роли Хиэи, мастера Злого Глаза, и Сюхэй Уэсуги в роли Казумы Кувабары.

Netflix представил новый трейлер фильма "Мятежная Луна".

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, манга, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии