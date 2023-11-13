Вышел трейлер сериала "Отчет о буйстве духов" по манге 90-х

Шоу дебютирует на онлайн-сервисе с 14 декабря.

В социальных сетях опубликован первый тизер-трейлер ремейка "Отчёт о буйстве духов", выход которого запланирован на 14 декабря 2023 года. Проект презентовали сотрудники американского стримингового сервиса Netflix в рамках недели Geeked Week 2023. Они уточнили, что впервые манга одноименная манга была опубликована в 1990 году. Она рассказывает о жизни подростка Юсукэ Урамэси. Юноша попадает под машину в тот момент, когда пытается спасти ребенка. После этого молодой человек возвращается в мир людей в качестве детектива духов. Герой получает задание раскрыть паранормальные тайны на Земле. В тизере авторы показали кадры, в котором Урамэси смотрит на свое собственное мёртвое тело, а медики тщетно пытаются его реанимировать. Затем персонажа отправляют обратно на Землю, где можно увидеть несколько захватывающих сверхъестественных сражений. Дополнительно зрители впервые увидели братьев Тогуро. Роль Урамэси досталась актеру Такуми Китамура. В актерском составе также заявлены Дзюн Сисон в роли демона-лиса Курамы, Каната Хонго в роли Хиэи, мастера Злого Глаза, и Сюхэй Уэсуги в роли Казумы Кувабары.

Netflix представил новый трейлер фильма "Мятежная Луна".

Фото и видео: YouTube / Netflix