Netflix представил новый трейлер фильма "Мятежная Луна"

Первая часть фильма выйдет 22 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил первый трейлер космического эпоса "Мятежная Луна". Ролик показали в рамках мероприятия Geeked Week. Режиссером проекта выступил Зак Снайдер.

Сюжет фильма разворачивается вокруг мирной колонии на краю Галактики, которой начинает угрожать армия тирана Балисария. Жители посылают девушку по имени Кора с загадочным прошлым за помощью на другие планеты, чтобы спасти свои жизни.

В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Клеопатра Коулмен, Рэй Фишер, Энтони Хопкинс и другие. Первая часть фильма выйдет 22 декабря 2023 года. Она получила название "Дитя огня". Вторая часть под наванием "Дарующий шрамы" выйдет 19 апреля 2024 года.

Ранее Netflix представил финальный трейлер аниме-сериала "Скотт Пилигрим жмет на газ".

Видео: YouTube / Netflix