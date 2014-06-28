Премьера сериала состоится 17 ноября.

Netflix представил финальный трейлер аниме-сериала "Скотт Пилигрим жмет на газ", снятого по одноименной серии комиксов. Его представили на мероприятии Geeked Week. Режиссером проекта выступил Эдгар Райт, который является автором оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех".

Сюжет аниме-сериала повторит события оригинального фильма. Главный герой по имени Скотт Пилигрим влюбляется в девушку Рамону Флауэрс, но ему предстоит победить ее злых бывших, чтобы встречаться с ней.

В озвучке приняли участие Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Крис Эванс и другие. Премьера сериала состоится 17 ноября.

Ранее Netflix анонсировал аниме по франшизе The Witcher.

Видео: YouTube / Netflix