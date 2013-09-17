Netflix анонсировал аниме по франшизе The Witcher

Премьера картины намечена на следующий год.

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал на торжественном мероприятии Geekend Week новое аниме "Ведьмак: Сирены глубин". Ожидается, что анимационный фильм появится в свет на онлайн-ресурсе в конце 2024 года. Действие картины будет происходить между пятым и шестым эпизодами первого сезона одноименного сериала. Сюжет будет основан на рассказе польского автора Анджея Сапковского "Немного жертвенности". В литературной истории персонажа Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в приморской деревне. В результате герой оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и сиренами. Сейчас презентационный ролик размещен в социальных сетях.

Представлен трейлер сериала "Задача трех тел" от Netflix.

Фото и видео: YouTube / Netflix