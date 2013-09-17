Погружение в другой мир в отрывке сериала "Задача трех тел" от Netflix

Премьера шоу намечена на 21 марта.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил первый отрывок сериала "Задача трёх тел" — экранизации культовой фантастической трилогии "Память о прошлом Земли" от китайского писателя Лю Цысиня. Вместе с этим онлайн-сервис официально перенес релиз выхода проекта в свет на два месяца. Теперь премьера шоу состоится 21 марта 2024 года.

Известно, что "Задача трёх тел" расскажет о об альтернативных временах культурной революции в Китае. В тот период правительство страны решает послать сигнал в космическое пространство для того, чтобы найти отклик от внеземных цивилизаций. Спустя несколько десятков лет неизвестные силы отвечают на призыв человечества. В результате они пытаются затормозить научный прогресс. Сценаристами и продюсерами сериала выступят Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. Мужчины известны своей работой над "Игрой престолов". Новый проект станет для специалистов первым со времён финала культового фэнтези, вышедшего весной 2019 года. Главные роли в сериале исполнят Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу"), Бенедикт Вонг (фильмы Marvel), Лиам Каннингем ("Игра престолов") и другие.

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Фото и видео: YouTube / Netflix