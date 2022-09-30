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Минспорт объявил даты проведения очередных зимних Российско-китайских игр

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Алексей Морозов раскрыл планы по спортивному сотрудничеству с коллегами из КНР.

Третьи Российско-китайские молодежные игры запланированы с 15 по 20 декабря 2022 года. Соответствующей информацией с участниками круглого стола "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований" в Кемерове, проводимого на полях форума "Россия - спортивная держава" поделился заместитель министра по развитию спорта Алексей Морозов.

Российско-китайские игры пройдут с 15 по 20 декабря. Восемь олимпийских зимних видов спорта, один из них - фристайл, где китайцы хотят завоевать все медали.

Алексей Морозов, замглавы Минспорта РФ

Известно, что локацией для проведения международных соревнований станет китайский город Цзилин. IX Российско-китайские летние молодежные игры состоятся в 2023 году в Чунцине.

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Фото и видео: Вконтакте / Форум "Россия - спортивная держава"

Теги: алексей морозов, биатлон, китай, минспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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