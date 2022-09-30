Майгуров: ни один биатлонист в стране не изъявил желания сменить спортивное гражданство

Президент Союза биатлонистов рассказал о том, что атлеты ожидали ограничений от международных организаций.

Руководитель российского Союза биатлонистов Виктор Майгуров заявил, что ни один биатлонист в стране не изъявил желания сменить спортивное гражданство. Об этом чиновник сообщил участникам круглого стола "Зимний спортивный сезон: новые подходы в проведении соревнований", организованного в рамках форума "Россия - спортивная держава". Эксперт надеется на то, что отечественные этапы будут востребованы со стороны болельщиков.

С пониманием относятся, ни один не изъявил желания о смене спортивного гражданства, а одна (Екатерина Бех), несколько лет выступавшая за Украину, вернулась и выступает на наших внутренних соревнованиях. Виктор Майгуров, глава Союза биатлонистов

Напомним, что еще 16 сентября конгресс Международного союза биатлонистов продлил отстранение от международных турниров российских и белорусских биатлонистов из-за происходящего на Украине.

Глава ФЛГР Вяльбе опровергла отсутствие представителей Норвегии на заседании FIS в Цюрихе.

Фото и видео: Вконтакте / Форум "Россия - спортивная держава"